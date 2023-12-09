Sağlık çalışanlarından Filistin için ‘sessiz yürüyüş’

Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi önünde buluşan grup, Filistin ve Türk bayraklarıyla, Ankara SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinin camisine kadar sessizce yürüdü.

Burada tıp öğrencisi Ahmet Hakan Ertem, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail’in, Filistin’de 7 Ekim’den beri sivil, hasta, hekim, çocuk, kadın ayırt etmeden büyük bir soykırım gerçekleştirdiğini söyledi. Ertem, insan hakları ve uluslararası hukukun çiğnenerek binlerce sivil, kadın ve çocuğun vahşice öldürüldüğünü, tıbbi malzeme ve sağlık hizmeti sunumunun engellendiğini, böylece kuvözdeki bebeklerin bile hayatını kaybettiğini belirtti.

Ertem, hekimler olarak İsrail’in saldırılarına karşı ses çıkarmaya, Gazze’deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarının ve hastalarının yaşamlarını savunmaya, hekimlik mesleğinin gerektirdiği şekilde davranmaya kararlı olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti: “Bu hafta sessiz yürüyüşümüz İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Sivas, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Siirt, Afyonkarahisar, Konya, Sakarya, Çorum, Balıkesir, Malatya, Rize ve Erzurum’da 20 ilde aynı anda yapılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere dünyadaki bütün hekim, sağlık çalışanı ve vicdan sahibi insanları eyleme geçmeye davet ediyoruz. Ayrıca tüm meslektaşlarımızı zulme destek veren ilaç firmalarını boykot etmeye çağırıyoruz. Hekimler olarak zulme karşı durmaya devam edeceğiz.”