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Park halindeki otomobil kundaklandı

Adıyaman’da park halinde bulunan bir otomobil, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından kundaklandı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 12:45
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Park halindeki araç alev aldı

Park halindeki otomobil kundaklandı
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Adıyaman’da, park halinde bulunan bir otomobil kundaklandı. Otomobil hurda yığınına dönerken olay yerinde panik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi İl Emniyet Müdürlüğü üst kısımlarında park halinde bulunan C.G’ye ait park halindeki 02 HH 465 plakalı otomobil, gece 04.00 sıralarında iddialara göre kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından kundaklandı.

Otomobilin alev aldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken cayır cayır yanan otomobilin yanında park halinde bulunan birkaç otomobil ise sahipleri tarafından hızla uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı otomobilden geriye demir yığını kaldı. Kundaklandığı iddia edilen otomobilde polis ekiplerince incelemeler yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

 

(Kaynak: İHA)

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