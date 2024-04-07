Park halindeki motosikletin çalınma anı kamerada

Elde edilen bilgilere göre, Adıyaman’ın İmamağa Mahallesi 1984 Sokakta bulunan Mehmet Mustafa Katuk’a ait evin bahçesinde park halinde bulunan motosiklet kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından çalındı.

Çevredeki binalarda bulunan güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayını fark eden motosiklet sahibi Katuk, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulunurken, aynı zamanda şahsın yakalanması ve motosikletin bulunması için çalışma başlattı.