Ali Yerlikaya'dan tatil uyarısı

Ökkeş Bölükbaşı
Ali Yerlikaya'dan tatil uyarısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada 9 günlük bayram tatili için yola çıkacak olanlara bulunduğu uyarıyı sosyal medya hesabından duyurdu.

Bayram tatilinin ilk gününde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybetti 1047 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı henüz Ramazan Bayramına başlamadan hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların bilançosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Alınan tedbir ve yapılan uyarılara rağmen dikkatsiz bir şekilde yola çıkan sürücülerin neden olduğu kaza sonrasında sosyal medya hesabından yeniden açıklama yapan Yerlikaya, bayram süresince 65 bin 600 personelin görev aldığını ifade ederek trafik kurallarına harfiyen uyulması gerektiğini, emniyet kemeri takılmasının ihmal edilmemesini yeniden paylaştı.

Yerlikaya’nın yeniden paylaştığı uyarı gönderisi şu şekilde:

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