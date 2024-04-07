Kaçak midye avlayan 2 şüpheliye para cezası

Kaynak: AA
Kaçak midye avlayan 2 şüpheliye para cezası
Beyoğlu'nda, kaçak midye avladığı tespit edilen 2 şüpheliye toplam 52 bin 484 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaköy'de iskele yakınlarında bazı şüphelilerce kaçak avlanmış midyelerin bir araca yüklendiğini saptandı.

Bu durumun üzerine harekete geçen ekipler, 150 çuval içinde yaklaşık 3 ton midyeye el koydu.

midyeresim.jpegOlay yerinde yakalanan şüpheliler H.A. ve S.A'ya ilgili kanun gereğince toplam 52 bin 484 TL ceza kesildi.

Ele geçirilen midyeler, canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için yeniden denize bırakıldı.

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