19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Bolu'da bir sokakta park halinde olan otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 10:05
Takip Et

Park halindeki otomobil alev aldı

Park halindeki otomobil alev alev yandı
+
Aa
-

Bolu'da gece saatlerinde park halindeyken alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde olan Cumhur Çomak’a ait 41 L 3863 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar yangın tüpleriyle araca müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı. Yangında, Çomak’a ait otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
1
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
2
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
3
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
4
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
5
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
6
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
7
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm işçi alacak
﻿Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm işçi alacak
﻿Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm işçi alacak
﻿Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor
﻿Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor
﻿Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor
﻿Çin kömür üretimini artırmayı planlıyor
﻿Çin kömür üretimini artırmayı planlıyor
﻿Çin kömür üretimini artırmayı planlıyor
﻿Muğla Ula Belediyesi 21 işçi alacak
﻿Muğla Ula Belediyesi 21 işçi alacak
﻿Muğla Ula Belediyesi 21 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.