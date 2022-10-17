﻿Park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu

DHA - Kaza, saat 18.00 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi 2252. Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, park halindeyken el freni boşalan 34 TP 6382 plakalı İETT otobüsü, harekete geçti.
İçinde kimsenin olmadığı otobüs, aydınlatma direkleri ve trafik işaretlerine çarptıktan sonra şarampole düştü.
3 vinç yardımıyla güçlükle kaldırılan otobüs, İETT garajına çekildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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