Pasaportta zamlı tarifeler yayımlandı. İşte yeni ücretler

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yüzde 50’lik zammın ardından yeni pasaport ücretleri belli oldu.

Pasaportta zamlı tarifeler yayımlandı. İşte yeni ücretler

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Katma Değer Vergisi KDV olmak üzere noter, pasaport, vize ve cep telefonu kayıt ücretlerine zam geldi.

Karara göre harçlara yüzde 50 oranında zam geldi. Buna göre en uygun pasaport harcı bin 34 lira 50 kuruş oldu.

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İŞTE YENİ ÜCRETLER

6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu.

1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş olurken 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş oldu.

3 yıllık pasaport harcı da 3 bin 507 lira 75 kuruşa yükseldi.

10 YILLIK PASAPORT

10 yıllık pasaport harç ücreti ise 4943,50 TL, defter bedeli ise 501 TL oldu.

Bu tutarların toplamında ise 5444,75 ödenmiş olacak.

2022 yılında toplam 1703 TL ödenirken bu sayı 5444,75 TL’ye ulaştı.

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