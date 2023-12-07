Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7.1 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu’nda yer alan Vanuatu açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

KAYNAK: AA
Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7.1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Vanuatu'nun İsangel kenti olan depremin büyüklüğünü önce 7,3 olarak açıklarken, daha sonra 7,1 olarak güncelledi.

Kentin 123 kilometre güneyinde 48,4 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Vanuatu'da 22 Kasım'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem, Vanuatu'nun Port Orly kasabasının 98 kilometre açıklarında 22 kilometre derinlikte gerçekleşmiş, can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

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