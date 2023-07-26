Paşinyan: Ermenistan uzun süre çatışma düzeni içinde yaşayamaz

Paşinyan, Ermenistan'ın uzun bir süre çatışma düzeni içinde yaşayamayacağını belirterek, Azerbaycan ile ülkesi arasındaki görüşmelerin başarıyla ulaşmasını istediklerini söyledi.

KAYNAK: AA
Paşinyan: Ermenistan uzun süre çatışma düzeni içinde yaşayamaz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlediği basın toplantısında güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Azerbaycan'la barış anlaşması görüşmelerinin ve Türkiye ile normalleşme sürecinin devam ettiğini anlatan Paşinyan, Azerbaycan'la imzalanacak anlaşmaya Karabağ ve bölgedeki halkın güvenliğinin de dahil edilmesini savunduklarını ancak bu konuda net bir karar alınmadığını kaydetti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmelerin başarıya ulaşmasına ihtiyaç duyduklarını aktaran Paşinyan, iki ülke arasındaki konuların değişmediğini ifade etti.

Dünyada Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanımayan tek bir ülke olmadığına işaret eden Paşinyan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nda da Karabağ'ın Azerbaycan'ın hakimiyeti altında olduğunun kabul edildiğini anımsattı.

Uluslararası toplumun Karabağ için doğrudan çözüm istediğine dikkati çeken Paşinyan, dünyada yalnız yaşamadıklarını, uluslararası toplumun çıkarlarına göre hareket etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Paşinyan, "Biz bir devletiz ve kanunla, devlet düzeniyle zaten bir aradayız. Ermenistan uzun bir süre çatışma düzeni içinde yaşayamaz. Ekmek, elektrik, yol değil, devletin yok olduğu bir duruma düşebiliriz. Biz Avrupa ve Rusya'nın komşusu değiliz. Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ve İran'ın komşusuyuz. Sorunların çözümünde öncelikle bu konuyu göz önüne almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin barış görüşmelerine dair girişimlerine ilişkin Paşinyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birçok kez telefonda görüştüğünü ve barış anlaşması için harcadıkları çabayı takdirle karşıladığını söyledi.

Rusya'nın süreçteki aktifliğinin, Ukrayna konusunun gündemde olması nedeniyle bir miktar azaldığını kaydeden Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) ile de durumun aynı olduğunu, meselenin Rusya'nın veya Batı'nın süreçten çıkarılması olmadığını ve sonuç elde etmek istediklerini vurguladı.

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