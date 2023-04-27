Patates kızartmasının büyük zararı ortaya çıktı

Araştırmacılar, kızartma sürecinde ortaya çıkan maddenin depresyonun nedeni ortaya çıkardı.

Patates kızartmasının büyük zararı ortaya çıktı

Independent Türkçe'nin bilimsel dergi Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayınlanan bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre; Kızarmış gıda yiyen kişilerde kaygı bozukluğu ve depresyon görülme riskinin arttığı tespit edildiği bildirildi.

11 yıl boyunca kızarmış gıda tüketen 140 binden fazla kişiden elde edilen veriler, kızarmış gıda tüketimiyle kaygı bozukluğu ve depresyon arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu.

Birleşik Krallık'taki 500 bin kişinin sağlık verilerinin bulunduğu UK Biobank'tan elde edilen veriler, Çin'in Hangzhou kentinde bulunan bir grup bilim insanı tarafından analiz edildiği ifade edildi.

Çalışmalar patates kızartması yemenin kaygı bozukluğu riskini yüzde 12, depresyon riskini ise yüzde 7 artırdığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların kızartma sürecinde ortaya çıkan akrilamid isimli bir kimyasalla bağlantılı olabileceği tezini savundu.

“KIZARMIŞ GIDALARIN KÖTÜ ETKİLERİYLE İLGİLİ PANİK YAPMAYA GEREK YOK”

Araştırmalar sırasında bir zebra balığına, akrilamid verildiği ve balığın karanlık köşelerde saklandığı, içinde tutulduğu akvaryumu keşfetmeye gönülsüz bir tavır sergilediği ve diğer balıklarla ilgilenmediği bildirildi.

Ancak araştırmacılar, çalışmadan elde edilen sonuçların başlangıç niteliğinde olduğunu ve patates kızartması yemeyi bırakma tavsiyesi vermeye gerek olmadığını vurguladı.

Makalenin yazarlarından Yu Zhang, CNN'e yaptığı açıklamada “Kızarmış gıdaların kötü etkileriyle ilgili panik yapmaya gerek yok” sözlerinin kullandı.

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