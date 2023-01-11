11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Mahfi Eğilmez ekonomiyi tek kelimeyle özetledi. Paylaşımı herkesi hayran bıraktı

Mahfi Eğilmez ekonomiyi tek kelimeyle özetledi. Paylaşımı herkesi hayran bıraktı

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den tek cümlelik paylaşım. "Üfleyerek şişirdiğiniz her şey nefesiniz tükenince iner." Eğilmez bu paylaşımla her şeyi özetledi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 16:32
Takip Et

Paylaşımı herkesi hayran bıraktı. Mahfi Eğilmez ekonomiyi tek kelimeyle özetledi

Mahfi Eğilmez ekonomiyi tek kelimeyle özetledi. Paylaşımı herkesi hayran bıraktı
+
Aa
-

Ekonomist Mahfi Eğilmez yaptığı paylaşımla herkesi hayran bıraktı.

MUSİAD Başkanı Mahmut Asmalı "Tarihimizde ilk defa ekonomide Avrupa'yı yakalayacak noktasına geldik" demişti. Bu cümleyle ara gazı ekonomiye ara gazı veren Asmalı hatta "Avrupa'da enflasyon var ülkemizde biraz daha fazla var" diyerek, işin boyutunu arttırmıştı.

Bunun yanında Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un hep yaptığı "İhracatta rekorlar kırıyoruz" açıklamaları gündemden düşmüyor. Ama ithalattan bahseden yok. İhracatla ithalat arasındaki dış ticaret açığı 100 milyar doları geçmiş, hep ihracatta rekor kırıyoruz açıklaması. 

Mahfi Eğilmez'den bu açıklamayı durup, dururken yapmadı elbette. Her şeyi tek cümleyle özetledi. Eğilmez'in "Üfleyerek şişirdiğiniz her şey nefesiniz tükenince iner" şeklindeki açıklama kafalara kazınacak cinsten.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sezin Pir Buruk
11.01.2023 17:20
Güzel yorum.  
 
1950
11.01.2023 16:53
Hortumculardan bu paralar alınırsa, ekonomi canlanır  
 
Türk
11.01.2023 16:47
Mübarek iş adamları kaçak işçiliğin vasafsız kaçak göçmenliğin işsizliğin enfilasyonun hak hukuk kul hakkı yemenin yalanın vergi kaçakçılığının en büyük sorumlusu  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
1
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
2
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
3
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
5
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿Doğukan Sinik geri döndü
6
﻿Doğukan Sinik geri döndü
﻿Doğukan Sinik geri döndü
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
7
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Belçika polisinden maaş zammı protestosu. Bu sefer onlar eylem yaptı
﻿Belçika polisinden maaş zammı protestosu. Bu sefer onlar eylem yaptı
﻿Belçika polisinden maaş zammı protestosu. Bu sefer onlar eylem yaptı
﻿Baba oğul aynı bölümde okuyor
﻿Baba oğul aynı bölümde okuyor
﻿Baba oğul aynı bölümde okuyor
﻿Tofaş Fabrikası'nda şok ölüm
﻿Tofaş Fabrikası'nda şok ölüm
﻿Tofaş Fabrikası'nda şok ölüm
﻿Kabil'de patlama: Ölü ve yaralılar var
﻿Kabil'de patlama: Ölü ve yaralılar var
﻿Kabil'de patlama: Ölü ve yaralılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.