Mahfi Eğilmez ekonomiyi tek kelimeyle özetledi. Paylaşımı herkesi hayran bıraktı

Ekonomist Mahfi Eğilmez yaptığı paylaşımla herkesi hayran bıraktı.

MUSİAD Başkanı Mahmut Asmalı "Tarihimizde ilk defa ekonomide Avrupa'yı yakalayacak noktasına geldik" demişti. Bu cümleyle ara gazı ekonomiye ara gazı veren Asmalı hatta "Avrupa'da enflasyon var ülkemizde biraz daha fazla var" diyerek, işin boyutunu arttırmıştı.

Bunun yanında Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un hep yaptığı "İhracatta rekorlar kırıyoruz" açıklamaları gündemden düşmüyor. Ama ithalattan bahseden yok. İhracatla ithalat arasındaki dış ticaret açığı 100 milyar doları geçmiş, hep ihracatta rekor kırıyoruz açıklaması.

Mahfi Eğilmez'den bu açıklamayı durup, dururken yapmadı elbette. Her şeyi tek cümleyle özetledi. Eğilmez'in "Üfleyerek şişirdiğiniz her şey nefesiniz tükenince iner" şeklindeki açıklama kafalara kazınacak cinsten.