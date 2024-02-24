Pazarda 120 liraya bir kilo kaşar satılıyor. Pazardakiler mi sahte marketlerdekiler mi kazık? Kaşarın gerçeği nasıl anlaşılır?

Yükselişi durdurulamayan enflasyon, liranın değer kaybı ve kurun atılan bütün adımlara rağmen yükselişi ile Türk vatandaşlarının beli ekonomiden dolayı bükülür hale geldi.

Marketlerde temel gıda ürünlerini almak dahi arık lükse kaçarken kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan kaşar peyniri artık yoksul vatandaşların sofralarını değil rüyalarını süsler oldu.

1 kilo kaşar peynirinin fiyatı 250 liradan başlarken bir semt pazarında 1 kilo kaşar peynirin 120 liraya satılması gündem oldu. Vatandaşlar el mahkum nerede üretildiği belirsiz olan kaşara yönelirken akıllarda soru işareti oluştu.

PAZARDAKİLER Mİ SAHTE MARKETLERDEKİLER Mİ KAZIK?

Pazarda kaşarın kilosunu gören vatandaşlar bu fiyatı marketler ile kıyaslarken akıllarında şu soru oluştu, “Pazardakiler mi sahte, marketlerdekiler mi kazık ?”.

Bu soru işareti henüz sadece bir soru olarak havada kalırken uzmanlar sahte kaşar ile orijinal kaşar arasında fark olduğunu üzerine basa basa belirtiyor.

KAŞARIN GERÇEĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Marketlerde kaşar diye satılan ürünlerin çoğunun son zamanlarda tost peyniri adı altında satıldığı görülüyor. Peki kaşarın gerçeği nasıl anlaşılır?

Çokça karıştırılan kaşar ve görünümü itibari ile kaşardan farksız olan tost peyniri arasındaki fark şu şekilde anlaşılıyor:

Kaşar peyniri sütün mayalanması ve ardından haşlanarak kalıp haline getirildikten sonra elde edilen bir peynirdir. Tost peyniri ise bir çeşit eritme peyniridir.

Tost peynirini gerek renk gerek tat gerekse koku noktasında kaşar peynirinden ayırmak bir hayli zordur. Ancak aralarındaki en büyük fark, şüphesiz ki besin değerleridir.

Kaşar peyniri protein, kalsiyum açısından tost peynirine göre daha besleyicidir.

Tost peyniri ve kaşar peyniri arasında süt farkı var. Kaşar peyniri ham sütten üretiliyor ama tost peyniri eritme peynirden üretiliyor. Yani kaşar peynirinde ham madde süt iken, eritme peynirinde ham madde daha önce üretilmiş peynirlerdir. Bir diğer problem ise eritme peynirlerinde kusurlu olanların da kullanılma ihtimali.

Ayrıca unutmamak gerekir ki 1 kilo kaşarın elde edilebilmesi için 12 litre süt gerekiyor.