Meteoroloji 1 Aralık hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre Yarın hava nasıl olacak

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgarın zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az buutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA: Parçalı bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. BURSA °C, 21°C Parçalı bulutlu EDİRNE °C, 20°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 18°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 21°C Parçalı bulutlu

EGE: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 16°C Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 22°C Parçalı yer yer çok bulutlu İZMİR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı MUĞLA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. ADANA °C, 22°C Az bulutlu ANTALYA °C, 20°C Parçalı bulutlu BURDUR °C, 16°C Parçalı bulutlu MERSİN °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. ANKARA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. BOLU °C, 16°C Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 20°C Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 15°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 18°C Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. RİZE °C, 19°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 22°C Parçalı bulutlu TOKAT °C, 17°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 19°C Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. ERZURUM °C, 3°C Az bulutlu ve açık HAKKÂRİ °C, 12°C Az bulutlu ve açık MALATYA °C, 12°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu VAN °C, 10°C Az bulutlu ve açık