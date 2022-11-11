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  • Uzman öğretmen sınavı iddiası ortalığı karıştırdı. MEB'den flaş denklik açıklaması

Uzman öğretmen sınavı iddiası ortalığı karıştırdı. MEB'den flaş denklik açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Bakanlığımızca, pedagojik formasyonun tezsiz yüksek lisans eğitimine denk olduğuna yönelik bir açıklama yapılmamış olup yapılan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır” açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 21:21
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Pedagojik formasyon tezsiz yüksek lisans eğitimine denk iddialarına MEB'den açıklama geldi. Uzman öğretmen sınavından muaf oldukları iddia edilmişti

Uzman öğretmen sınavı iddiası ortalığı karıştırdı. MEB'den flaş denklik açıklaması
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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün bazı basın yayın organlarında, 'pedagojik formasyon eğitimi alanların Bakanlığımızca yüksek lisans derecesine denk tutularak ilgililerin uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan muaf tutuldukları'na yönelik haberler yapılmıştır. 

Bakanlığımızca, pedagojik formasyonun tezsiz yüksek lisans eğitimine denk olduğuna yönelik bir açıklama yapılmamış olup yapılan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Bilindiği gibi, hangi eğitimlerin yüksek lisans eğitimine denk sayılacağının belirleme yetkisi, Yükseköğretim Kuruluna aittir.

DENK SAYILSIN TALEBİ

 Bazı öğretmenlerimiz, aldıkları pedagojik formasyon eğitimlerinin “Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programında yer alan derslerle aynı olduğunu iddia ederek sertifikalarının “tezsiz yüksek lisans”a denk sayılmasını talep etmişlerdir.

Yapılan başvurular üzerine haberlere konu olan yazıda; ilgililerin bitirmiş oldukları eğitimlerin yüksek lisans eğitimine denk olup olmadığının yetkili bulunan Yükseköğretim Kurulunca belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. 

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