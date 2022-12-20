Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları e-Devlet'te

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Kasım 2022'de düzenlenen ve 16 Aralık'ta kesin sonuçları ilan edilen sınavda uzman öğretmen ve başöğretmenlik unvanı almaya hak kazananlar sertifikalarını e-Devlet üzerinden edinebilecek.
SERTİFİKALARINI GÖREV YAPTIKLARI KURUMLARA İBRAZ EDECEKLER
Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı almaya hak kazananlar, sertifikalarını görev yaptıkları kurumlara ibraz etmeleri halinde, unvanlar için öngörülen bir dereceden yararlandırılacak. Uzman öğretmen ve başöğretmenler, bu unvanlara yönelik eğitim öğretim tazminatından gelecek aydan itibaren faydalanabilecek. (AA)
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