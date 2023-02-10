Pegasus ücretsiz tahliye ücretsiz tahliye uçuşlarını 19 Şubat'a kadar uzattı

Pegasus Hava Yolları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların tahliyesi için ücretsiz seferlerine 19 Şubat'a kadar devam edecek.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın tahliye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 19 Şubat dahil tüm ek tahliye seferlerimiz ücretsiz olacaktır. Tahliyenin hızlandırılması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.