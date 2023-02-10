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Çarşı grubu yağmacılara engel olmak için deprem bölgesine gitti

Beşiktaş'ın Çarşı grubu, deprem bölgesinde yaşanan yağmalama olaylarının önüne geçmek için Hatay'a gitti.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 12:18
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Beşiktaş Çarşı grubu yağmacıları engellemek için Hatay'da

Çarşı grubu yağmacılara engel olmak için deprem bölgesine gitti
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Beşiktaş Çarşı grubu, deprem bölgesindeki yağmacılara engel olmak amacıyla Hatay'a gitti.

Beşiktaş sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu;

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin ardından depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için AFAD’ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Kulübümüzün çağrılarına binlerce taraftarımız ve vatandaşımız, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi’ne gönderdikleri hayati öneme sahip ihtiyaç malzemeleriyle cevap vermeye devam ediyor.


Vodafone Park’ta toplanan 120 taraftarımız, depremzedelere destek olmak ve sıcak yemek dağıtmak amacıyla aşevi için gerekli malzemelerle birlikte otobüslerle Hatay’a yola çıktılar" 

ÇARŞI GRUBU HATAY'DA
Çarşı grubu Hatay'a gitti ve Beşiktaş sosyal medya hesabı, paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım;

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sancar
10.02.2023 12:50
100 Bin silahlı askerle bölgeyi kontrol altına almak bu kadar zor mu?Askerin sokaklara hakim olması kimi neden korkutuyor anlamadım..Asayiş yok bölgede..  
 
vatandaş
10.02.2023 12:44
dikkat edin. darbecilikten soruşturma açmasınlar.  
 
Türkoğlu
10.02.2023 12:40
Asayişi taraftarlar sağlayacak hale geldik yazık  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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