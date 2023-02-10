1999’da bir tane Veli Göçer vardı şimdi her yerde yüzlerce Veli Göçer var

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen 2 büyük deprem 10 kentte büyük yıkıma neden oldu. Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere çevre illerde çok sayıda binanın yıkılmasına neden olan depremde son açıklanan rakamlara göre 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti.

Pazartesi günü meydana gelen depremlerde yıkılan binaların bazılarının yeni olması dikkat çekerken vatandaşlar sorumluların cezalandırılmasını istedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “Önceliğimiz enkaz altındaki insanlarımızı kurtarmak. Arkasından bilesiniz ki yargı süreci devam edecek. İhmali, kusuru, kastı olanlar varsa hepsi bunun hesabını verecek, kimsenin yanına, yaptığı yanlış bırakılmayacak." İfadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeye çok sayıda savcı gönderildi. Ancak yıkılan binaların müteahhitleriyle ilgili nasıl bir soruşturma izleneceği henüz belirsizliğini koruyor.

AKILLARA VELİ GÖÇER GELDİ

Kahramanmaraş ve 10 kenti etkileyen deprem felaketi sonrası akıllara 17 Ağustos 1999’daki 7.4 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası yaşananlar geldi. Çınarcık’ta inşa ettiği konutlarda 195 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası yargılanan Veli Göçer 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Göçer, cezanın 2004 yılında onanması sonrası ceza evine girdi. 7,5 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilen Göçer sonrasında ise yeniden inşaat işine döndü.

ŞİMDİ BİNLERCE VELİ GÖÇER VAR

Kahramanmaraş depremi Türkiye’de artık sadece 1 tane değil binlerce ‘Veli Göçer’ olduğunu gösterdi. Deprem bölgesinde yıkılan binaların bir kısmında yetersiz demir kullanıldığı görüldü. Öte yandan bazı yeni yapılmış binaların yıkılması da tepkileri daha çok artırdı. Öte yandan Hatay Devlet Hastanesi’nde yaşanan yıkım bölgede yapıların ne kadar kötü olduğunu ortaya koydu.

Yıkılan binaların deprem yönetmeliğine ne kadar uygun yapıldığı henüz belirsizliğini koruyor. Savcılığın konuyla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor.

Hukukçular, binaların yapıldığı dönemin mevzuatına uygun yapıldıysa müteahhitlere ceza verilmeyeceğini belirtiyor.