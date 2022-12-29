﻿Pele kimdir? Pele adını nasıl aldı?

Edson Arantes do Nascimento yani bilinene adıyla Pele 23 Ekim 1940'ta Brezilya'da doğmuştur.

Ölüm tarihi ise 29 Aralık 2022’dir.

1956'dan emekli olduğu 1977'e kadar, hazırlık maçları da dâhil olmak üzere oynadığı 1363 maçta attığı 1279 gol Guinness Dünya Rekorları'na girmeyi başarmıştır.

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Pele FIFA tarafından da "en iyisi" olarak nitelendirilmiştir.

2000'de Diego Maradona ile birlikte FIFA Yüzyılın Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.

Pele 15 yaşındayken Santos, 16 yaşındayken Brezilya millî futbol takımı için oynamaya başlamıştır.

17 yaşındayken 1958 Dünya Kupası finalinde attığı gol, onu bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu yapmıştır.

Brezilya 1962 Dünya Kupası'nda da Pele grup aşamasında sakatlandığı için turnuvanın geri kalanında oynayamadı. Brezilya o yıl şampiyon oldu.

1970 Dünya Kupası'nda dört gol yedi asistle oynayarak üçüncü şampiyonluğun merkezinde yer aldı.

On dört yıllık millî takım kariyerinde üç Dünya Kupası (1958, 1962, 1970) kazandı ve tarihte bunu başarabilen tek futbolcu oldu.

92 maçta attığı 77 golle Brezilya'nın en çok gol atan iki futbolcusundan biridir.

1999 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından "yüzyılın atleti" seçildi.

Time ise 20. yüzyılın en önemli 100 insanı arasına Pele'yi de koydu.

Emekliliğinden sonra futbol elçisi olarak yer aldığı etkinliklerin yanı sıra UNICEF için çalıştı.

Yoksulluğun azaltılması ve imkânı olmayan çocukların eğitime erişmesi için kendi vakfını kuran Pele, ayrıca 1995'ten 1998'e kadar Brezilya Spor Bakanı olarak görev yaptı.

PELE ADINI NASIL ALDI?

Pele 23 Ekim 1940'ta doğdu.

Aile tarafından Pepe takma adıyla çağrılırdı. Ama kuzenleri ve küçük arkadaşları tarafından yaramaz anlamına gelen “Peli” lakabı takıldı, bu lakap zamanla Pele oldu.

11 yaşında keşfedilene kadar ayakkabı boyacılığı yapan Pele 4 yıl sonra onu keşfeden De Brito, bir gün Santos'un yöneticilerine "Bu çocuk dünyanın en iyi futbolcusu olacak." dedi.

Sonraki sezonda Pele, ligin yıldız oyuncusu olunca bu sözün doğruluğunu ispatlamış oldu.

Dünya'nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilmektedir.

3 kere, FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takımda yer almıştır.

İlk dünya şampiyonluğunu 1958 yılında yaşadı.

Futbol kariyerinde 1281 gol atarak kırılması çok zor olan bir rekora imza atmıştır.

Bununla beraber Pele, kariyeri boyunca 6 defa bir maçta beşer gol kaydederek ayrı bir başarıya daha imza atmıştır.

30 defa da bir maçta dörder gol kaydeden Pele tam 92 maçta da hat-trick yapmıştır.