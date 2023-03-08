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  • Rasim Öztekin'in vefatının üzerinden 2 yıl geçti. Pelin Öztekin'den yürekleri sızlatan paylaşım

Rasim Öztekin'in vefatının üzerinden 2 yıl geçti. Pelin Öztekin'den yürekleri sızlatan paylaşım

Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatının üzerinden tam 2 yıl geçti. Sevenleri Rasim Öztekin'i sosyal medyadan yaptıkları duygusal paylaşımlarla andı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 17:39
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Pelin Öztekin'den vefatının ikinci yılında babası Rasim Öztekin'le ilgili duygusal paylaşım

Rasim Öztekin'in vefatının üzerinden 2 yıl geçti. Pelin Öztekin'den yürekleri sızlatan paylaşım
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2004 yılında kalp yetmezliği tanısı konulan Türk tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alındıktan sonra hayatını kaybetmişti. 62 yaşında vefat eden Rasim Öztekin, Zincirlikuyu'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Rasim Öztekin'in vefatının üzerinden 2 yıl geçti. 62 yaşında vefat eden Rasim Öztekin ölümünün 2. yıldönümünde yakınları ve sevenleri tarafından anıldı.

PELİN ÖZTEKİN'DEN YÜREKLERİ SIZLATAN PAYLAŞIM

Rasim Öztekin ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Sevenleri usta oyuncuyu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla andılar. Rasim Öztekin'in Zeynep Aslıhan İşbay ile evliliğinden dünyaya gelen ve kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, babasının ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla hüzünlendirdi. Babasıyla mutlu günlerinden bir karesini Instagram hesabından paylaşan Pelin Öztekin altına ise '2.. 💔😞' notunu düştü.

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