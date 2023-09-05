Penaltı için VAR'a giden hakem kararını telefonla verdi. Sosyal medyada büyük tepki çekti

Portekiz Ligi'nde Porto- Arouca maçının 90. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.

Hakem Miguel Nogueira, Porto lehine penaltı vermesinden sonra VAR monitörüne çağrıldı.

Pozisyonu izlemek için saha kenarına gelen tecrübeli hakem, teknik bir hata nedeniyle VAR merkeziyle iletişime geçemedi.

22 dakikanın sonunda hakeme yetkili kişi tarafından bir cep telefonu verildi.

Bu esnada Porto takımı yan hakem ile tartıştı ve yoğun itirazlarda bulundu.

Hakem VAR merkezi ile konuştuktan sonra penaltı kararını geri çekti.

Öte yandan hakemin pozisyonu izlemeden karar vermesi sosyal medyada büyük bir tepkiye neden oldu.