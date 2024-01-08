Pençe Harekâtında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Irak’ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgi paylaşıldı.

Bakanlığın açıklamasının devamında bölücü terör örgütü PKK ile mücadelede en son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği mesajı vurgulandı.

Öte yandan bugün öğlen saatlerinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.