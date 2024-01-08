Pençe Harekâtında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Züleyha Öncü
Pençe Harekâtında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Pençe Harekatı bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Irak’ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgi paylaşıldı.

Bakanlığın açıklamasının devamında bölücü terör örgütü PKK ile mücadelede en son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği mesajı vurgulandı.

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Öte yandan bugün öğlen saatlerinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

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