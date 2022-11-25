Bakan Akar açıkladı: Pençe Kılıç'ta 326 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Taksim'deki hain saldırı sonrası Irak ve Suriye'deki PKK inlerine yönelik başlatılan Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Terörün son erdirilmesi, Türkiye'nin sınırlarının güvenliğinin sağlanması için ne gerekiyorsa yapıldığının altını çizen Bakan Akar, operasyonların son sürat devam edeceğini belirtti.

PENÇE KILIÇ'TA 236 TERÖRİST ETKİSİZ

Pençe Kılıç Harekatı’nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, “Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

'ABD GÖZLEM NOKTASI VURULDU' İDDİASI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyinde "ABD gözlem noktasını vurduğu" iddialarına Akar, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Terörist neredeyse hedefimiz orası Sivillere, çevreye zarar vermemek bizim en önemli ilkemiz" dedi.

SURİYE'DE LİDERLER DÜZEYİNDE GÖRÜŞME

Bir gazetecinin "Suriye'de liderler düzeyinde bir görüşme ne zaman gerçekleşir" sorusuna Akar, "Küçük-büyük, irili-ufaklı bir sürü gelişme var. Bunlar şekillenir, sonuçlanır buna göre bakılır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.