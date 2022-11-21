CHP'den TSK’nın sınır ötesi harekatına destek. Terörle mücadelemiz meşrudur

CHP Sözcüsü Faik Öztrak MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin "Pençe Kılıç Hava Harekatı ve Suriye'ye olası kara harekatı" hakkında sorusu üzerine, "Terör bir insanlık suçudur. Her türlü terör eylemini lanetliyoruz. TSK'nın teröre ve ve terör örgütlerine yönelik mücadelesini destekliyoruz. Asker hepimizin askeridir, ordu hepimizin ordusudur. Terörle mücadelemiz meşrudur ve bu mücadeleden, askerimizin sırtından kendine oy devşirmek isteyenler varsa bunun adı da maalesef siyaset değildir" diye konuştu.

CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

KİLİS' VE GAZİANTEP KARKAMIŞ'A ROKET SALDIRILARI

Dün Kilis’te Öncüpınar Sınır Kapısına, hain terör örgütü tarafından, sınırın öte yakasından roketli bir saldırı düzenlendi. Akşam saatlerinde de Gaziantep Karkamış’a, benzer bir saldırı gerçekleştirildi. Bugün Karkamış’a yine roketli bir saldırı oldu. Ne yazık ki, biri çocuk üç vatandaşımızın yaşamını kaybettiğini, Derin üzüntüyle öğrendik. Yaşamdan koparılan çocuğumuz, İzmir Milletvekilimiz Mahir Polat’ın da yeğeni… Kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız da var. Yine Kilis’teki saldırıda, 1 askerimiz ve 7 polisimiz yaralandı. Yaralı vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz. Allah Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde operasyon yürüten, Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin.

ERDOĞAN'A VE AKP'YE ENFLASYON TEPKİSİ

Enflasyon bir numaralı halk düşmanıdır. Sarayın kibir hastalığıyla malul kişisinin, bilerek, isteyerek azdırdığı bu korkunç halk düşmanı karşısında, 85 milyon vatandaşımız, ayakta kalma mücadelesi veriyor. Sarayın besleyip, büyüttüğü enflasyon canavarı, hayat pahalılığı oldu. Maaşları, ücretleri ezdi geçti. Masadaki ekmeğimize, kâsedeki çorbamıza, kursağımızdan geçecek bir lokma peynire, zeytine, yumurtaya göz dikti. Ülkemizde; tarladan sofraya uzanan çok büyük bir yangın var.

TARIMSAL GİRDİ FİYAT ENDEKSİ'NDEKİ REKOR ARTIŞA TEPKİ

İşte bugün Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi açıklandı. Son bir yılda; tarımsal girdi fiyatları yüzde 138 artarak, tüm zamanların rekorunu kırdı. Yine bu dönemde; mazot yüzde 236, gübre yüzde 227, yem yüzde 145, ilaç yüzde 111 zam görmüş. Bu korkunç zamlarla çiftçinin tarlasına gitmesi, tarlaya çizik atması bile artık çok zor. Çiftçi tarlasına gidemezse, besici ahırına giremezse, süt üreticisi gebe hayvanlarını kesime gönderirse, bu millet ne yer, ne içer? Üreticilerimiz işler böyle giderse, “5 litre ayçiçek yağı 500 lira olur” diye, şimdiden uyarıyor. Ülkeyi bu hale getirenler bir de hiç utanıp, sıkılmadan, “Biz milletimizi enflasyona ezdirmedik” diyorlar.

YÜZDE 146'YA ULAŞAN ENERJİ ENFLASYONU

Üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın verilerine göre Türkiye yüzde 146’lık enerji enflasyonuyla, OECD enerji enflasyonu şampiyonu… Bu alanda en yakın rakibimize 46 puan fark atmışız. Bugün asgari ücret açlık sınırının altına düşmüş. İnsanlarımız maaşlarıyla, ücretleriyle, aylıklarıyla bir şey alamaz olmuşlar. Her gün ev sahipleri ile kiracılar kavga ediyor. Saray ve şürekâsı ise, sabırsızlıkla Aralık ve Ocak ayını bekliyor. Olağanüstü beceriksizliklerinin geçen sene neden olduğu, olağanüstü fiyat artışlarının, endekslerden çıkmasına umut bağlamışlar. Geçtiğimiz yıl neden oldukları enflasyon tsunamisinin, bu yıl tekerrür etmemesini umuyorlar. Sonra da taş atıp, kol yormadan, “Enflasyonu düşürdük” diyecekler.

Peki, evlere gelen, doğal gaz ve elektrik faturaları düşecek mi? Hayır düşmeyecek. Benzin, mazot fiyatlar bir yıl önceki seviyesine inecek mi? Hayır inmeyecek. Peynir, et, çay, simit ucuzlayacak mı? Hayır ucuzlamayacak. Hepsinin fahiş fiyatı baki kalacak. Artmaya da devam edecek. Şu kara kışa girerken, Vatandaşı bir nebze olsun rahatlatmak mı istiyorsunuz? Daha önce söyledik bir kez daha söylüyoruz. Aralık veya Ocak ayında, hiçbir eve doğalgaz faturası göndermeyin. Madem Putin’le, bu kış doğalgaz parası vermemeyi görüşüyorsunuz, madem “Karadeniz’de doğal gaz bulduk” diyorsunuz, en azından iki ay doğal gazı vatandaşlarımıza bedava verin.

VERGİ DİLİMİ KRİZİ

Acımasız Saray rejimi, milleti enflasyonla ezerken, vergi dilimlerini değiştirmeyerek, zaten pul ettiği maaş ve ücretlerden, bir de haksız vergi alıyor. Emekçinin satın alma gücü günden güne eriyor, ama daha yılın yarısı geçmeden, enflasyonun kuşa çevirdiği ücretler, üst vergi dilimlerine giriyor. Hükümet hayat pahalılığı altında ezdiği emekçiyi, yüksek vergi dilimiyle bir daha eziyor. Bu durumdan sadece çalışanlar değil, işverenler de şikâyetçi. Ama sarayın kulakları duymuyor, gözleri görmüyor. Biz vatandaşımızın derdini duyduk, gördük. Grup başkan vekillerimiz, yaşanan yüksek enflasyonu dikkate alarak, mevcut gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesi için, kanun teklifi verdiler. Biz bu teklife Meclis’teki tüm milletvekillerinden, emekçilerimiz adına destek bekliyoruz.

Milletin hiç edilen tasarruflarıyla, zombiye dönmüş yandaş şirketler yüzdürülüyor. Cumhuriyet tarihinin en korkunç, servet transferi yapılıyor. Milletten acımasızca aldıkları vergilerle, bankaların ödeyeceği faize devletin hazinesini kefil ettiler. Kur Korumalı Mevduat dediler, adına faiz demeden mevduat sahiplerine, Marttan bu yana bütçeden 91 milyar 565 milyon lira ödediler. Merkez Bankası’ndan ödenen faizleri ise hala saklıyorlar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın dediğine göre, Merkez Bankası, Hazine’nin ödediği faizin yüzde 75’i kadar faiz ödemiş. Yani bankaların sırtından 160 milyar liralık faiz yükünü almışlar, milletin sırtına vurmuşlar. Buna mudilere verilen, 10 milyar liralık vergi teşviki de dâhil değil. “ Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak ” deyip, Milletin sırtından, toplam 170 milyar liralık servet transferi yapmışlar… O da şimdilik… Peki, bu işten kim karlı çıktı? Ağızlarından düşürmedikleri faiz lobileri ve batık yandaş şirketler.

EKONOMİK GENÇLERE VE ÇOCUKLARA ETKİLERİ

Zehir gibi gençlerimiz yoklukla, yoksullukla eziliyor. İşte Teknofest Karadeniz’de birinci olan bir gencimiz; Maddi imkânsızlıklar nedeniyle, Erdoğan’ın elinden aldığı madalyayı, satmak zorunda kalmış. Bu, sözün bittiği yerdir.

Sadece gençler değil, çocuklarımız da bu Hükümetin elinde açlıkla ve yoklukla sınanıyor. Tarımın doğduğu bu mümbit topraklarda yeterince beslenemeyen çocukların bugün boylarının kısa kalmasını tartışıyoruz. Son 10 yılda, Çalışmak zorunda kalan 616 çocuğun iş cinayetleriyle hayattan koparılmasını konuşuyoruz.

Türkiye, 1960’dan bu yana OECD üyesi. OECD Rüşvet Çalışma Grubu, yabancıların dağıttığı rüşvetlerle mücadele için, Türkiye’nin verdiği taahhütleri, Uzunca bir süredir yerine getirmediğini açıkladı. OECD Rüşvet Çalışma Grubu'na göre, yabancıların Türkiye’de iş almak için dağıttığı rüşvetlerle mücadelede, Kamu tüzel kişilerinin sorumluluğu, rüşveti ihbar edenlerin korunması ve soruşturma yürüten savcıların bağımsızlığı konusunda, ciddi açıklar var. Ve bu ülkeyi yönetenler, 2014’ten bu yana söz vermesine rağmen, bu açıkları gidermek için herhangi bir adım atmamış. Sekiz yıldır bu konuda neden hiçbir adım atılmadı? Kim elinizi tuttu? Neden çekiniyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Ekşi yemeyenin karnı ağrımaz.

PENÇE KILIÇ HAVA HAREKATI VE OLASI KARA HAREKATI

Terör bir insanlık suçudur. Her türlü terör eylemini lanetliyoruz. TSK'nın teröre ve ve terör örgütlerine yönelik mücadelesini destekliyoruz. Asker hepimizin askeridir, ordu hepimizin ordusudur. Terörle mücadelemiz meşrudur ve bu mücadeleden, askerimizin sırtından kendine oy devşirmek isteyenler varsa bunun adı da maalesef siyaset değildir. Milletimiz herkesin ne yaptığını zaten görüyor, biliyor. Bir kez daha Irak ve Suriye'de Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin diyoruz.