Flaş... Flaş... Erdoğan Bakan Akar'a Pençe-Kılıç operasyonu ile ilgili yeni talimatlar verdi

13 Kasım günü Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bombalı saldırının emrinin verildiği Suriye'nin kuzeyinin yanı sıra Irak'ın kuzeyinde Pençe Kılıç Operasyonu'nu başlattı.

IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNE HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

Hava harekatında 89 hedef imha edilirken aralarında terör örgütü yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) harekata ilişkin yaptığı açıklamada, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine PENÇE KILIÇ Hava Harekâtı başarıyla icra edilmiştir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKAN AKAR'A YENİ TALİMATLARI VERDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki Akar'dan, karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi alarak, talimatlar verdi." ifadeleri kullanıldı.

SÖZDE YÖNETİCİLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonla ilgili ayrıntılı bilgilere yer veren bakanlık, "İcra edilen PENÇE KILIÇ hava harekâtı ile; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.