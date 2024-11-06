Pençe-Kilit bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: DHA
Pençe-Kilit bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere nefes aldırmadığı belirtilerek, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi. Ele geçirilen malzemeler; 2 AT-4 tanksavar silahı, 2 Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı silahı, 2 tabanca, 60 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 840 adet 5,56 mm mühimmat, 1 kutu 7,62 mm mühimmat, infilaklı fitil, 1 adet RPG-7 roketatar dürbünü, 1 el dürbünü, 2 gündüz görüş dürbünü" denildi.

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