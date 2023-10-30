Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor." ifadesi kullanıldı.