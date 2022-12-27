21 yaşındaki Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu.

Şehidin cenazesi, memleketi Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde toprağa verildi. Şehit Korkmaz için ilçeye bağlı kırsal Örenli Mahallesi’nde tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra katafalka konuldu. Törende anne Fadile, şehit oğlunun tabutuna sarıldı.

Şehidin küçük kardeşi Ali Osman ise ağabeyinin askeri kıyafetini eline alarak gözyaşı döktü. Şehidin kardeşini, baba Ali Korkmaz teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından Korkmaz’ın naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

Şehit Korkmaz’ın cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kiracoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin annesi Fadile ve babası Ali Korkmaz, kardeşleri ve yakınları ile askerler katıldı.