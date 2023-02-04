İlginç olay yaşandı. Pendikspor Boluspor'u mağlup etti

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Sait Karafırtınalar'ın ekibi Boluspor ile Osman Özköylü'nün yönetimindeki Pendikspor karşı karşıya geldi.



Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Pendikspor 3-1 kazanırken goller; 42. dakikada Hasan Kılıç, 79. dakikada Leandro Kappel ve 90+5'te Görkem Bitin'den geldi. Ev sahibi Boluspor'run tek golü ise 41. dakikada Ngandu Kayambda'dan geldi.



YANLIŞLIKLA GOL ATTI



Karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlık nedeniyle oyun durdu ve ardından taç atışıyla oyun başladı. Bolusporlu Ngandu, orta sahadan topu rakibe atmak isterken ağlara gönderdi.

Ngandu, Pendiksporlu kaleci tutmadı diyerek özür diledi.



Bunun üzerine 42. dakikada Bolusporlu oyuncular, Pendiksporlu Hasan Kılıç'ın santradan giderek Boluspor'a gol atmasına izin verdiler.



Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 37'ye yükseltirken, Boluspor 34 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Boluspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken, Pendikspor evinde Altınordu'yu konuk edecek.

