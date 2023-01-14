Samsunspor Altay'ı 2 golle mağlup etti

TFF 1.Lig'de Samsunspor, evinde İzmir ekibi Altay'ı 2-1 mağlup etti.
Samsunspor'un gollerini Alim Öztürk ve Fofana kaydederken, Altay'ın tek sayısını ise Salih Sarıkaya kaydetti.
Bu sonuçla Samsunspor 4. sıraya yükselerek zirve yarışına ortak olurken, Altay ise 12. sırada haftayı tamamladı.
YENİLMEZLİĞİ SÜRÜYOR
Yenilmezlik serisini Altay galibiyeti ile 10 maça çıkaran Samsunspor, gelecek hafta lider Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.