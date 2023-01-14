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Samsunspor Altay'ı 2 golle mağlup etti

TFF 1.Lig'de Samsunspor, Altay'ı evinde 2-1 mağlup etti.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 18:26
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Yarışa ortak oldu. Samsunspor evinde kazandı

Samsunspor Altay'ı 2 golle mağlup etti
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TFF 1.Lig'de Samsunspor, evinde İzmir ekibi Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Samsunspor'un gollerini Alim Öztürk ve Fofana kaydederken, Altay'ın tek sayısını ise Salih Sarıkaya kaydetti.

Bu sonuçla Samsunspor 4. sıraya yükselerek zirve yarışına ortak olurken, Altay ise 12. sırada haftayı tamamladı.

YENİLMEZLİĞİ SÜRÜYOR

Yenilmezlik serisini Altay galibiyeti ile 10 maça çıkaran Samsunspor, gelecek hafta lider Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. 

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