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Muzaffer Bilazer zemini eleştirdi

Boluspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer maç sonu yaptığı açıklamasında, "Bu seviyedeki maçlar daha iyi zeminde oynanmalı” dedi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 17:03
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Muzaffer Bilazer: Bu seviyedeki maçlar daha iyi zeminde oynanmalı

Muzaffer Bilazer zemini eleştirdi
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TFF 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşan Boluspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, “Futbol anlar oyunudur. Bu maçtan önce 4 haftadır kazanamıyorduk ve bu maçta farklı bir oyun sergileyerek galip gelmek istedik. Rakip bizim ceza sahamıza girmeden gol buldu. Müsabakanın büyük bir kısmında oyun üstünlüğü bizdeydi. Ama biz skor üretemedik. Bu seviyede oynanan müsabakalarda zeminin iyi olması da gerekiyordu. Bu zemin oyunumuzu da olumsuz etkiledi. Boluspor olarak ligdeki hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

''DEĞİŞİKLİK SONRASI VERİM ALAMADIK''
Yaptığı oyuncu değişikliklerinin skora etki etmemesiyle ilgili de konuşan Muzaffer Bilazer, “Yaptığımız oyuncu değişiklikleri sonrası oyuncularımızdan istediğimiz verimi alamadık. Önemli oyunculara sahibiz. Fakat zeminin de etkisi ile istediğimiz, çalıştığımız oyunu sahaya yansıtamadık" ifadelerine yer verdi.

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