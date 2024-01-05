Pendikspor Gaziantep FK'yı 3 dakikada yaktı! Sumudica'ya büyük şok. Mirza Şeker yazdı

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takım Gaziantep FK ve Pendikspor, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi.

2 maçtır kaybetmeyen Gaziantep, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Pendikspor 4 maç üst üste kayberken, 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.

İki takım için büyük önem arz eden maç düşük tempoda başladı.

Pendikspor yarı sahasına yerleşen ev sahibi, boşluk arayarak maçta öne geçmeyi hedefledi ve bu plan 12. dakikada gelen golle işledi.

Mustafa Eskihellaç'ın asistinde ön direkten vuruşunu yapan Draguş, maçta perdeyi açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Ayrıca Draguş, bu sezonki 7. golünü atmış oldu.

Pendikspor, yediği gol sonrası topla daha fazla oynamayı düşünerek Gaziantep cephesinde boşluk aradı.

Ancak istedikleri golü bulamadılar ve ilk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.

OGÜN ÖZÇİÇEK'TEN HARİKA GOL!

Gaziantep'te Ogün Özçiçek, 49'da muhteşem bir gole imza attı.

Draguş'un şutu direkte patladı. Ardından gelişen atakta ceza sahası çarpazında önünde kalan topa çok düzgün ve sert vuran Ogün, şahane bir gol attı.

Gelen bu gol takımı rahatlatırken, taraftarı coşturdu.

PENDİKSPOR GERİ DÖNDÜ!

Konuk takım Pendik, 3 dakikada bulduğu 2 golle maça yeniden ortak olmayı başardı.

Temponun düşük ilerlediği sıralarda Pendikspor, penaltı buldu. Kappel yerde kaldıktan sonra hakem beyaz noktayı gösterdi.

Erdem Özgenç, 77. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi ve takımını umutlandırdı.

Bu golden 3 dakika sonra ise sakatlıktan dönen 21 yaşındaki Erencan Yardımcı, golünü atmayı başardı ve skora yeniden eşitlik geldi.

ÇİZGİDEN ÇIKTI!

Pendikspor öne geçme şansını Halil Akbunar ile kaçırdı. Halil Akbunar'ın şutunu Djilobodji çizgiden çıkardı.

GAZİANTEP ELİNDEKİ MAÇI VERDİ!

Ev sahibi Gaziantep FK, 2-0 önde olduğu maçı 2-2'lik beraberlikle tamamladı ve skor avantajını koruyamadı.

Bu sonuçla Gaziantep, alt sıralardan biraz daha uzaklaşarak 20 puanla 12. sıraya yerleşti.

Pendikspor ise 15 puanla 19. sırada...