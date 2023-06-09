Pendikspor Süper Lig'de. Amatör'den profesyonele

Abdullah Şaşkın- Yeniçağ

Dün Bodrumspor’u Spor Toto 1. Lig play-off finalinde ilk yarıdaki gollerle 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Pendikspor, en üst seviyeye nasıl çıktı?

Bu tabi kolay olmadı. 1950’lerde kurulan takım, daha evvel Pendik Gençlerbirliği olarak biliniyordu. O zamanlar da yaptıkları az buz değildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın korkulu rüyası olmuştu. Fakat şimdiki takım ise 50’li yıllarda İstanbul Amatör gruplarında boy gösteriyordu. Ta ki 80’lere kadar… 1983-1984 sezonunda 3. Lig kuruldu ve İstanbul ekibi profesyonel statü kazandı. Sonrasında ise 1992-1993 senesine kadar 3. Lig’de boy göstermesinin ardından 2000’li yılların başında yani 1996-1997 sezonunda 1. Lig’e çıktı. İki sezon mücadele etse de umduğunu bulamayıp tekrardan 3. Lig’e düştü.

Sonrasında herkesin şaşırdığı bir şey oldu. Özellikle Fenerbahçe taraftarının. 1999’da Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile eşleşen Pendikspor, sürpriz arıyordu. Buldu da. İstanbul’un en büyük takımlarından Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek kupada saf dışında bırakmıştı. Şaşırmaları için 24 yıl daha beklemeleri gerekiyordu.

Sezonlar gelip geçiyordu. Pendikspor, ortalama takım olarak semtinde bir numara olsa da ilerisini getirmek istiyordu artık. 2003-2004 sezonunda 3. Lig’de şampiyon olarak 2. Lig’e yükseldi ve burada da iddialarını sürdürmeye devam ediyordu. Gerçekçi düşünüyordu artık takım. Bu düşüncesini 2022-2023 sezonunda da sürdürecekti.

2005-2006 sezonunda 1. Lig'e çıkacak 3. takımın belli olacağı play-off'lara kalsa da final maçında Eskişehirspor'a elendi. Bu takım için bir yıkım olsa da elbet bu enkaz toparlanacaktı. Ancak 2014-2015 sezonunda 2. Lig play-off finalinde 1461 Trabzon’a yenilerek tekrardan 2. Lig’de gelecek sezon mücadele edecekti.

Pes etmek istemiyordu İstanbul ekibi. Tam 7 sezon sonra 2. Lig şampiyonluğunu ligin bitimine 5 hafta kala ilan etti. Eskişehirspor'u 3-1 yenmeyi başaran kırmızı beyazlılar 1. Lig'e çıkmayı garantiledi. Sonrasında ise sevinçli günler aldı yerini.

Bu sezon ise istikrarlı bir performans gösteren Pendikspor, ligde 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak play-off oynamaya hak kazandı. Finalde de Bodrumspor’u 2-1 mağlup etti. Böylece gelecek sezon toplamda Süper Lig’de 8 İstanbul takımı kozlarını paylaşacak.