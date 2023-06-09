Pendikspor Süper Lig'de. Amatör'den profesyonele

Abdullah Şaşkın, Süper Lig'e son çıkan takım olan Pendikspor'un başarı hikayesini yazdı.

Pendikspor Süper Lig'de. Amatör'den profesyonele

Abdullah Şaşkın- Yeniçağ

Dün Bodrumspor’u Spor Toto 1. Lig play-off finalinde ilk yarıdaki gollerle 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Pendikspor, en üst seviyeye nasıl çıktı?

Bu tabi kolay olmadı. 1950’lerde kurulan takım, daha evvel Pendik Gençlerbirliği olarak biliniyordu. O zamanlar da yaptıkları az buz değildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın korkulu rüyası olmuştu. Fakat şimdiki takım ise 50’li yıllarda İstanbul Amatör gruplarında boy gösteriyordu. Ta ki 80’lere kadar… 1983-1984 sezonunda 3. Lig kuruldu ve İstanbul ekibi profesyonel statü kazandı. Sonrasında ise 1992-1993 senesine kadar 3. Lig’de boy göstermesinin ardından 2000’li yılların başında yani 1996-1997 sezonunda 1. Lig’e çıktı. İki sezon mücadele etse de umduğunu bulamayıp tekrardan 3. Lig’e düştü.

Sonrasında herkesin şaşırdığı bir şey oldu. Özellikle Fenerbahçe taraftarının. 1999’da Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile eşleşen Pendikspor, sürpriz arıyordu. Buldu da. İstanbul’un en büyük takımlarından Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek kupada saf dışında bırakmıştı. Şaşırmaları için 24 yıl daha beklemeleri gerekiyordu.

Sezonlar gelip geçiyordu. Pendikspor, ortalama takım olarak semtinde bir numara olsa da ilerisini getirmek istiyordu artık. 2003-2004 sezonunda 3. Lig’de şampiyon olarak 2. Lig’e yükseldi ve burada da iddialarını sürdürmeye devam ediyordu. Gerçekçi düşünüyordu artık takım. Bu düşüncesini 2022-2023 sezonunda da sürdürecekti.

2005-2006 sezonunda 1. Lig'e çıkacak 3. takımın belli olacağı play-off'lara kalsa da final maçında Eskişehirspor'a elendi. Bu takım için bir yıkım olsa da elbet bu enkaz toparlanacaktı. Ancak 2014-2015 sezonunda 2. Lig play-off finalinde 1461 Trabzon’a yenilerek tekrardan 2. Lig’de gelecek sezon mücadele edecekti.

Pes etmek istemiyordu İstanbul ekibi. Tam 7 sezon sonra 2. Lig şampiyonluğunu ligin bitimine 5 hafta kala ilan etti. Eskişehirspor'u 3-1 yenmeyi başaran kırmızı beyazlılar 1. Lig'e çıkmayı garantiledi. Sonrasında ise sevinçli günler aldı yerini.

Bu sezon ise istikrarlı bir performans gösteren Pendikspor, ligde 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak play-off oynamaya hak kazandı. Finalde de Bodrumspor’u 2-1 mağlup etti. Böylece gelecek sezon toplamda Süper Lig’de 8 İstanbul takımı kozlarını paylaşacak.

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Son Haberler
Elinde satırla sokakta bağırarak yürüdü; havaya ateş açılarak yakalandı Güncel
Elinde satırla sokakta bağırarak yürüdü; havaya ateş açılarak yakalandı
NATO'dan tarihinin en büyük hava tatbikatı. 25 ülkeden 250 uçak Dünya
NATO'dan tarihinin en büyük hava tatbikatı. 25 ülkeden 250 uçak
Inzaghi'den flaş Haaland sözleri Spor
Inzaghi'den flaş Haaland sözleri
Hakan Fidan ile Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı görüştü Siyaset
Hakan Fidan ile Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı görüştü
Bolu'da işten çıkarılan işçiler, elektronik fabrikası önünde eylem yaptı Güncel
Bolu'da işten çıkarılan işçiler, elektronik fabrikası önünde eylem yaptı
Türkiye'de 85 milyon vatandaşın E-Devlet bilgileri sızdırıldı. CHP’den ilk tepki Güncel
Türkiye'de 85 milyon vatandaşın E-Devlet bilgileri sızdırıldı. CHP’den ilk tepki
Van'da, husumetli 2 belediye işçisi birbirlerini tabancayla öldürdü Güncel
Van'da, husumetli 2 belediye işçisi birbirlerini tabancayla öldürdü