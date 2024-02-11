Pendik’te otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Kaynak: İHA
Pendik’te otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
İstanbul Pendik’te birbiriyle çarpışan 2 araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Bariyerlere ok gibi saplanan araç, kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Pendik Kurna Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Anadolu Caddesi üzerinde kavşaktan dönmekte olan Kaan Mert Ş. otomobile, Bilal C. kontrolündeki araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kaan Mert Ş. kontrolündeki araç bariyerlere saplandı. Ağır hasar alan otomobilde bulunan 2 yetişkin ve bir çocuk yaralandı.
Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisindeki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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