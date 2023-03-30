Sokak ortasında silahlı saldırı

(İHA) Olay, saat 21.00 sıralarında Kaynarca Mahallesi Billur Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 GP 460 plakalı otomobilin içindeki gence üst sokaktan gelmekte olan lüks otomobilden ateş açıldı.

Saldırıda genç yara almadan kurtulurken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Çok sayıda boş mermi kovanının bulunduğu sokakta mermilerin çevredeki araçlara da isabet ettiği görüldü. Polis ateş açıp kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.