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Sokak ortasında silahlı saldırı

İstanbul Pendik’te park halinde bulunan bir otomobile başka bir lüks otomobilden ateş açıldı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 00:21
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Pendik’te sokak ortasında silahlı saldırı

Sokak ortasında silahlı saldırı
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(İHA) Olay, saat 21.00 sıralarında Kaynarca Mahallesi Billur Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 GP 460 plakalı otomobilin içindeki gence üst sokaktan gelmekte olan lüks otomobilden ateş açıldı.

Saldırıda genç yara almadan kurtulurken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Çok sayıda boş mermi kovanının bulunduğu sokakta mermilerin çevredeki araçlara da isabet ettiği görüldü. Polis ateş açıp kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

 

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