İstanbul daha şimdiden çökmeye başladı. Hemen ekipler sevk edildi

İHA’nın haberine göre, olay, İstanbul Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde Birader Sokak’ta meydana geldi. Bir inşaat ve apartmanların bulunduğu sokakta çökme meydana geldi.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, İGDAŞ ve Pendik Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Trafiğe kapatılan sokakta güvenlik önlemleri alındı. Ekipler tarafından sokak üzerinde doğalgaz ve elektrik tedbir amacıyla kesilirken, iş makinesiyle yolda çalışmalara başlandı.



İKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Sokak üzerinde bulunan 4 ve 5 katlı iki apartman Pendik Belediyesi tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı. Kimi apartman sakinleri yakınlarının evlerine giderken, 4 dairede oturan 12 vatandaş ise Pendik Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.

Çökme nedeniyle çevredeki apartmanlarda hasar oluşup oluşmadığına dair ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

MARMARA'DA DA SABAH SAAT 5'TE DEPREM MEYDANA GELDİ

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre saat 05.08'de Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelirken Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine 14.55 kilometre uzaklıkta oldu.