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Pendik’te yol yarıldı. Apartmanlar tahliye edildi

Pendik’te yolda çökme meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan iki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Çökme meydana gelen yol cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 23:01
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Pendik’te yol yarıldı. Apartmanlar tahliye edildi

Pendik’te yol yarıldı. Apartmanlar tahliye edildi
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(İHA) - Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde Birader Sokak’ta meydana geldi. Bir inşaat ve apartmanların bulunduğu sokakta çökme meydana geldi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, İGDAŞ ve Pendik Belediyesi ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapatılan sokakta güvenlik önlemleri alındı. Ekipler tarafından sokak üzerinde doğalgaz ve elektrik tedbir amacıyla kesilirken, iş makinesiyle yolda çalışmalara başlandı.

İki bina tahliye edildi

Sokak üzerinde bulunan 4 ve 5 katlı iki apartman Pendik Belediyesi tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı. Kimi apartman sakinleri yakınlarının evlerine giderken, 4 dairede oturan 12 vatandaş ise Pendik Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Çökme nedeniyle çevredeki apartmanlarda hasar oluşup oluşmadığına dair ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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