Pendik’teki korkunç cinayetin nasıl işlendiği ortaya çıktı. Cesedin sırtına kimin ismini kazıdı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Pendik’teki korkunç cinayetin nasıl işlendiği ortaya çıktı. Cesedin sırtına kimin ismini kazıdı

Pendik'te cesedi parçalara bölünüp çöp konteynerlerine atılan Nihat Salih cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayet şüphesiyle tutuklanan Bilal Dilek'in maktulün sırtına kazıdığı baş harf ise dikkat çekti.

İstanbul'un Pendik ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen vahşi cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

79 yaşındaki Nihat Salih 16 parçaya bölündüğü ve cansız bedeni 4 ayrı çöp konteynerinde ortaya çıktığı cinayet ile ilgili gözaltına alınan, yakın arkadaşı, 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal Dilek, "Kasten adam öldürme" suçundan cezaevine gönderildi.

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EVİNİN ETRAFINDAKİ ÇÖPLERE ATMIŞ

Kan donduran cinayetle ilgili yeni detaylarda gün yüzüne çıktı. İddialara göre, şüpheli Dilek'in evinin sol yanındaki konteynerden Salih’e ait kan izleri olan battaniye çıktı. Evin sağ yanında bulunan konteynerden Salih'in gövdesi, evin üst sokağında bulunan konteynerden ise kol ve bacaklar bulundu.

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Dilek’in evine 200 metre uzaklıktaki konteynerde ise Salih'in derisi yüzülmüş olan kafası bulunurken, çalışmaları konteynerlerin olduğu bölgede yoğunlaştıran polis güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

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CİNAYETİ NASIL İŞLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre, ekipler Nihat Salih'in, Bilal Dilek ile telefon görüşmelerini de saptadı. Dilek, Salih ile olay günü saat 12.58'te ile telefonda görüştü. Öte yandan, Nihat Salih'in telefon görüşmeleri incelenirken, Dilek’in Salih'in evine gitmesi ve sonrasında telefon sinyalinin kesilmesi dikkat çekti.

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Ayrıca, Bilal Dilek'in çöpe bir şeyler atarken görüntülendiği ve cinayetle ilişkilendirilen kanlı peçetenin parmak izlerine ulaşıldığı belirlendi. Kayıtlarda kovanın sapını peçete ile tutan Dilek'in, kovayı bir boş bir alana attıktan sonra peçeteyi düşürdüğü fakat geri dönerek parmak izi bulunan peçeteyi aldığı tespit edildi.

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EŞİNİN İSMİNİ BAŞ HARFİNİ SIRTINA KAZIMIŞ

Polisin yaptığı incelemeler sonucunda Bilal Dilek'in eşinin adının "M" harfiyle başladığı ve maktulün sırtına kazınan harfin de bu olduğu tespit edildi. Ancak şüpheli, cinayeti işlemediğini iddia etse de, üzerinde leke bulunan kesici aletlere ve diğer delillere el konularak soruşturma derinleştirildi.

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İKİSİ DE SUÇLU ÇIKTI

Adli tıp incelemelerinde Nihat Salih'in boğularak öldürüldüğü belirlenirken, cinayeti işlediği kesinleşen Bilal Dilek'in suç kayıtlarının olduğu ve çocukluktan beri şiddet içeren davranışlar sergilediği ortaya çıktı. Dilek'in İstanbul'a gelmeden önce çobanlık yaptığı ve babasının hayvan kesim yerinde çalıştığı öğrenildi.

Nihat Salih'in ise 2006 yılında fuhuşa teşvik ve zorlamadan suç kaydının olduğu tespit edildi.

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