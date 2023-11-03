Pentagon: İsrail ve Hamas arasında ateşkesi desteklemiyoruz

Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ryder, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin "Hamas'a yeniden toparlanmaları için zaman tanıyacak ve İsrail vatandaşları ile başkalarını tehlikeye atacak ateşkesi desteklemiyoruz" ifadesini kullandı.

"ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'ye insani yardımın girmesini, esirlerin ve diğer vatandaşların çıkmasını sağlamak için insani ara verilmesini desteklediğini duydum" diyen Ryder, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Gazze'deki Filistinli sivillere insani yardımların ulaştırılması konusunu ele aldığını belirtti.

Ryder, bunun düzenli olarak vurgulamaya devam ettikleri bir konu olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da İsrail-Filistin çatışmasına insani ara verilmesine ilişkin "Çatışmaya herhangi bir ara verilmesi, Hamas'ın yararına olur. Bu bir gerçek. Burada karmaşık olan birçok gerçek var. İnsani ara verilmesi, esir alınanların salınması için iyi olurdu. Ancak Hamas'ın da bunu kendi yararına kullanacağından emin olabilirsiniz" değerlendirmesinde bulunmuştu.