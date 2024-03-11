Perakende ticaret satış hacmi arttı

Kaynak: AA
Perakende ticaret satış hacmi arttı
Ticaret satış hacmi ocakta yıllık bazda yüzde 0,4 azalırken, perakende satış hacmi yıllık yüzde 13,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini duyurdu.

TÜİK'e göre, ticaret satış hacmi bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 azalma gösterdi. Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,9 düştü.

Ocak ayında perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,6 artış kaydetti. Ticaret satış hacmi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 6 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,3 azalış gösterdi.Bu dönemde perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,3 yükseldi.

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