Peres: Dünyanın diğer ucunda da olsa Trabzonspor’u her zaman destekleyeceğim

Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Bruno Peres, dünyanın diğer ucunda da olsa Trabzonspor’u her zaman destekleyeceğini ifade etti.

Peres: Dünyanın diğer ucunda da olsa Trabzonspor’u her zaman destekleyeceğim

Trabzonspor ile sözleşmesini feshederek bordo-mavili takımdan ayrılan Peres, açıklamalarda bulundu.

Trabzon’a gelişinin üzerinden neredeyse 2 yıl geçtiğini hatırlatan Peres, “Harika anlar yaşadık ve bunları her zaman hatırlayacağım. Bana kapılarını açan değerimi kanıtlama ve Bruno’nun kim olduğunu gösterme fırsatı veren bu kulübe çok müteşekkirim. Asla unutulmayacak kulübün tarihine geçecek benim ve tabii ki de taraftarlarımızın da hafızasına kazınacak anlar yaşadık.

Şampiyonluk hedefine giderken bizlerle, içimizde olan herkes ve hepimiz için çok özel bir andı. Tüm taraftarlarımıza kulübümüzün tüm çalışanlarına mutfak çalışanlarımıza tüm fizyoterapistelirimize, malzemecilerimize, tercümanlarımıza şu an hatırlamadığım tüm çalışan herkese bazen görünmeseler de biz oyunculara her zaman çok yardımcı olan harika insanlara sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Teknik ekibimize bize her zaman özgüven veren yardım eden hocamıza, kulübümüzün yönetimine bize güven veren sevgiyle yaklaşan yöneticilerimize başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelişime yardımcı olan herkese çok müteşekkirim.

Tüm Trabzonspor taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Saha içinde ve dışında sizlerle yaşadığım her an için şehirde bize gösterdiğiniz sevgi için çok teşekkürler. Dünyanın bir diğer ucunda bir taraftar daha var artık. Elveda demek istemiyorum. Bir gün tekrar yine burada başarıları beraber kutlayabilmek için görüşmek üzere” ifadelerini kullandı. (İHA)

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