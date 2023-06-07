Peru Cumhurbaşkanı savcılığa ifade verdi. Bizde ise kendi bakanlığına fahiş fiyattan mal satan bakan teşekkür edilip gönderildi

Patronlardünyası’nın haberine göre, Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte 3 saat boyunca Ulusal Savcılığa ifade verdi.

Cumhurbaşkanı’nın ifade vermesine sebep olan olay hükümet protestoları sırasında 77 kişinin ölümüne sebep olan olaylarda orantısız güç kullanımı olduğu belirtildi.

‘’SUSMA HAKKINI KULLANMAYACAK’’

Gazetecilere yapılan açıklamalarda Cumhurbaşkanı’nın avukatı, Boluarte'nin susma hakkını kullanmayacağını ve gerçeklerin bir an önce aydınlatılması için savcılığın tüm sorularını yanıtlayacağını bildirdi.

Başbakan Alberto Otarola da Boluarte'nin suçlamalar karşısında sessiz kalmayacağını ve her şeyin açıklığa kavuşturulması için gerekeni yapacağını söyledi.

ESKİ BAŞBAKAN VE İÇİŞLERİ BAKANI DA İFADE VERECEK

Devam eden soruşturmalar kapsamında eski Başbakan Pedro Angulo, eski İçişleri Bakanlarından Victor Rojas, Cesar Cervantes ve Savunma Bakanı Jorge Chavez'in de ifadesinin sırasıyla alınacağı ifade edildi.

Hükümet karşıtı gösterilerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma başlatan savcılık, orantısız güç kullanımında rolü olduğu iddiasıyla 31 Mayıs'ta Boluarte'nin ifadesinin alınmasına karar vermişti.

TÜRKİYE’DE İFADE VERMEK YERİNE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Bu olaydan sonra akıllara ise Türkiye’de Ticaret Bakanlığı yaptığı dönemde kendi kurumuna fahiş fiyattan dezenfektan satan ve görevden ayrıldıktan sonra ifade vermek yerine teşekkür edilen bakan geldi.

Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanı olduğu dönemde kendi şirketinden bakanlığına dezenfektan satışı ile gündeme gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındıktan sonra kendisine bir teşekkür mesajı yayınlanmıştı.

PERU’DA NE OLMUŞTU?

Peru’da haftalarca süren eylemlerde 77 kişi yaşamını yitirdi. Savcılık, protestolarda yaşanılan ölümlerle ilgili 10 Ocak'ta soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Ülkedeki insan hakları örgütlerine göre, eylemlerde 50 kişinin doğrudan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu öldüğü iddia edilmişti.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Boluarte'nin istifasını, Kongre'nin kapatılmasını ve erken seçimlerin derhal düzenlenmesini talep etmişti.

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.