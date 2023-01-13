Ruhsar Pekcan alacaklılar kapıya dayanınca dezenfektan fabrikasını değerinin altında sattı

Fatih ERGİN / Yeniçağ - Özel Haber

Dezenfektan skandalının ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra Ticaret Bakanlığı görevinden ayrılan ve Erdoğan tarafından kendisine “Teşekkür” edilen Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan’ın bu sefer borç krizi ile gündeme geldi.

Ruhsar Pekcan’ın eşi ile birlikte sahibi olduğu ve 2020'de Ticaret Bakanlığına piyasa fiyatının üç-dört katına dezenfektan sattığı ortaya çıkan Nanoksia Biyoteknoloji şirketinin Hayrabolu’daki fabrikasını piyasa değerinin çok altında muvazaalı şekilde sattığı ortaya çıktı.

Pekcan ailesinin bu şekilde satışla kapıya dayanan alacaklıların paralarını tahsil etmesinin önüne geçtiği öne sürüldü.

Alacaklıların Pekcanların kapısında beklediği ancak icra işlemini muvazaalı satış nedeniyle başlatılamadığı ifade edildi.

Alacaklılar arasında fabrikayı inşa eden mimarın, fabrikanın havalandırma sistemini kuran şirketin ve diğer alt taşeronların olduğu öğrenildi.

PİYASA DEĞERİNİN ALTINDA SATILDI

Piyasa değerinin 25 milyon olduğu belirtilen Nanoksia Dezenfektan fabrikasının Agro Durmaz Tarım Makinaları adlı şirkete 8,5 milyon TL’ye resmen devri 19 Mayıs 2022 tarihinde yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Ruhsar Pekcan'ın eşi Hasan Pekcan ile birlikte sahibi olduğu Nanoksia Biyoteknoloji şirketinin 2020'de Ticaret Bakanlığına piyasa fiyatının 3-4 katına dezenfektan sattığı 16 Nisan 2021'de ortaya çıktı.

20 Nisan 2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı, yaptığı resmi açıklama ile dezenfektan alımını kabul etti.

Erdoğan 21 Nisan’da Pekcan’ı görevden aldı. Erdoğan görevden alma sonrası yapılan ilk kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Ruhsar Pekcan’a teşekkür etti.