13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Ruhsar Pekcan alacaklılar kapıya dayanınca dezenfektan fabrikasını değerinin altında sattı

Ruhsar Pekcan alacaklılar kapıya dayanınca dezenfektan fabrikasını değerinin altında sattı

Kendi bakanlığına dezenfektan sattığının ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra görevinden ayrılan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ve eşinin kapısında alacaklıların beklediği öğrenildi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 12:07
Takip Et

Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan fabrikasını değerinin altında sattı

Ruhsar Pekcan alacaklılar kapıya dayanınca dezenfektan fabrikasını değerinin altında sattı
+
Aa
-

Fatih ERGİN / Yeniçağ - Özel Haber

Dezenfektan skandalının ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra Ticaret Bakanlığı görevinden ayrılan ve Erdoğan tarafından kendisine “Teşekkür” edilen Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan’ın bu sefer borç krizi ile gündeme geldi.

Ruhsar Pekcan’ın eşi ile birlikte sahibi olduğu ve 2020'de Ticaret Bakanlığına piyasa fiyatının üç-dört katına dezenfektan sattığı ortaya çıkan Nanoksia Biyoteknoloji şirketinin Hayrabolu’daki fabrikasını piyasa değerinin çok altında muvazaalı şekilde sattığı ortaya çıktı.

Pekcan ailesinin bu şekilde satışla kapıya dayanan alacaklıların paralarını tahsil etmesinin önüne geçtiği öne sürüldü.

Alacaklıların Pekcanların kapısında beklediği ancak icra işlemini muvazaalı satış nedeniyle başlatılamadığı ifade edildi.

Alacaklılar arasında fabrikayı inşa eden mimarın, fabrikanın havalandırma sistemini kuran şirketin ve diğer alt taşeronların olduğu öğrenildi.

PİYASA DEĞERİNİN ALTINDA SATILDI

Piyasa değerinin 25 milyon olduğu belirtilen Nanoksia Dezenfektan fabrikasının Agro Durmaz Tarım Makinaları adlı şirkete 8,5 milyon TL’ye resmen devri 19 Mayıs 2022 tarihinde yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Ruhsar Pekcan'ın eşi Hasan Pekcan ile birlikte sahibi olduğu Nanoksia Biyoteknoloji şirketinin 2020'de Ticaret Bakanlığına piyasa fiyatının 3-4 katına dezenfektan sattığı 16 Nisan 2021'de ortaya çıktı.

20 Nisan 2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı, yaptığı resmi açıklama ile dezenfektan alımını kabul etti.

Erdoğan 21 Nisan’da Pekcan’ı görevden aldı. Erdoğan görevden alma sonrası yapılan ilk kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Ruhsar Pekcan’a teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

DEĞERİNİN ALTINDA DEĞİL..
13.01.2023 13:33
Elden aldılar paranınbir bölümünü, para kaçırıyorlar el konacak diye.  
 
Bir Bilen.
13.01.2023 13:29
acil Nakite dönüyorlar seçimi kaybedeceklerini anladılar  
 
Hamit Seki
13.01.2023 13:22
Pazarlama ve satış departmanı yolsuz kalınca hortumu kesilince patron çok kızmış ve kelepir satış yapmıştır. Yedikleri Haramlar cehennemde zehirli hurmalar olarak onlara sunulacaktır.  
 
TÜM YORUMLAR (18)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
1
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
2
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
3
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
4
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
5
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
6
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
7
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.