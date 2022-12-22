22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mezuniyet partisinde yer yarıldı öğrenciler içine düştü. Çok sayıda yaralı var

Mezuniyet partisinde yer yarıldı öğrenciler içine düştü. Çok sayıda yaralı var

Peru'da düzenlenen bir mezuniyet partisinde öğrencilerin dans ettiği sırada pistin çökmesi sonucu 29 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 22:28
Takip Et

Peru'da mezuniyet partisinde dans pisti çöktü. 29 yaralı

Mezuniyet partisinde yer yarıldı öğrenciler içine düştü. Çok sayıda yaralı var
+
Aa
-

Peru’nun Huallaga eyaletinde yer alan Saposoa kentinde lise mezuniyetinde dans pisti çöktü.

Öğrenciler, dans ettikleri sırada pistin çökmesi ile açılan çukura düştü.

29 öğrenci çukura düştü

Olayda 29 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Mekan kapatıldı

Kazanın ardından olay yerine gelen belediye görevlileri, yaptıkları teknik incelemenin ardından bina inşasındaki ihmal nedeniyle mezuniyet partisinin yapıldığı mekanın kapatıldığını açıkladı.

İHA'nın haberine göre, bölgede yaşayan vatandaşlar ise mekanın daha önce horoz dövüşleri için kullanılan daha alçak bir yapı olduğunu ancak sonrasında parti salonuna dönüştürülürken zemini yükseltmek için ahşap malzeme kullanıldığını aktardı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
1
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
2
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
3
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
4
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
5
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
6
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
﻿Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı. Görüntü sosyal medyada paylaşıldı
7
﻿Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı. Görüntü sosyal medyada paylaşıldı
﻿Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı. Görüntü sosyal medyada paylaşıldı
﻿Kıymalı pide ile başlayan cinsel taciz kararına itiraz
﻿Kıymalı pide ile başlayan cinsel taciz kararına itiraz
﻿Kıymalı pide ile başlayan cinsel taciz kararına itiraz
﻿CHP’li Haluk Koç: Bugün sizi amansız savunanlar yarın acımasız savcılarınız olabilir
﻿CHP’li Haluk Koç: Bugün sizi amansız savunanlar yarın acımasız savcılarınız olabilir
﻿CHP’li Haluk Koç: Bugün sizi amansız savunanlar yarın acımasız savcılarınız olabilir
﻿İşsizliğin nedenlerinin araştırılması için verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿İşsizliğin nedenlerinin araştırılması için verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿İşsizliğin nedenlerinin araştırılması için verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Zelenskiy 'Washington’dan iyi sonuçlarla dönüyoruz'
﻿Zelenskiy 'Washington’dan iyi sonuçlarla dönüyoruz'
﻿Zelenskiy 'Washington’dan iyi sonuçlarla dönüyoruz'
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.