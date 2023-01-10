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Peru'da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor

Peru'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 47'ye çıktı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 23:42
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Peru'da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi

Peru'da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor
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(AA) - Başbakan Alberto Otarola, yaptığı açıklamada, protestoların merkezine dönüşen ülkenin güneyindeki Puno kentinde 3 günlüğüne gece sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini bildirdi.

Bakanlar kurulu toplantısında bu kararın alındığını belirten Otarola, "Bu herkesin özgürlüğü ve güvenliği içindir." ifadesini kullandı.

Hükümet karşıtı çıkan gösterilerde dünden bu yana biri polis 18 kişi ölürken, 11 Aralık'tan bugüne kadar protestolarda yaşamını yitirenler sayısı 47'ye çıktı.

Polis ile eylemciler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı ve 73 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, göstericilere bir kez daha diyalog çağrısında bulunarak, eylemlerin son bulmasını istedi.

Karayolu Kargo ve Mal Taşımacılığı Müfettişliği, ülke genelinde 53 otoyolun barikatlarla kapatıldığını ve bu nedenle tedarik zincirinin durma noktasına geldiğini duyurdu.

Öte yandan Puno kenti hükümeti, Juliaca şehrinde ölümler nedeniyle kentte 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Başsavcılık, olaylara ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kongre üyesinin evi ateşe verildi

Başbakan Otarola, dünkü açıklamasında, protestoculara sert tepki göstererek, "Hukukun üstünlüğüne ve kurumlara yönelik organize saldırılar düzenleniyor." demişti.

Çatışmalarda Ulusal Gümrük Müfettişliği karargahı, Kamu Bakanlığı ve Halk Hareketi Partisi Kongre üyesi Jorge Flores'in evi ateşe verildi.

Boluarte'nin erken seçim talebi Kongre'de yapılan oylama sonucunda Nisan 2024'te yapılması yönünde kabul edilmişti.

Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan "acil soruşturma" başlatmasını talep etmişti.

Castillo'nun cezası onanmıştı

Peru Yüksek Mahkemesi, eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek, 30 Aralık 2022'de cezanın devamına karar vermişti.

Castillo’nun görevden alınması

Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.

Kongre'de Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu görevlerini gasp etme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

 

 

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