İş insanı Nida Büyükbayrakdar ile dünya evine giren Petek Dinçöz, uzun bir aradan sonra ilk kez şarkı çıkardı. Sahne programlarına başlayan Petek Dinçöz dün akşam Doğu Demirkol ile Alelade Show’ programının konuğu oldu. Petek Dinçöz’ün program esnasında dediği ‘Ben son assolistim’ lafı gündem oldu. Peki, Petek Dinçöz Alelade Show başladı mı? Petek Dinçöz Alelade Show hangi kanalda?

Star TV’de yayınlanan ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’, 26 Kasım Cumartesi akşamı 10. bölümüyle ekranlara geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Petek Dinçöz'ün programa konuk olmasına yorum yağdı.

‘’BEN SON ASSOLİSTİM’’

Doğu Demirkol ile Alelade Show programında konuşan Petek Dinçöz "Hala assolist olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna cevap olarak "Hayır. Ben son assolistim. Gazinolar da kapandı zaten" dedi. O sırada söze giren Mahmut Tuncer ise "O dönem büyük bir ses getirmişti. Kazma kürek alsa eline her yeri yıkar" ifadelerini kullandı.

Petek Dinçöz’ün konuk olduğu programa yaptığı açıklamalardan sonra yorum ve beğeni yağdı.