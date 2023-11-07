Peugeot E-Rifter menzilini 320 km’ye çıkardı

Peugeot bir elektrikli modelinde menzilini 320 km'ye çıkardığını duyurdu. Aracın teknik özellikleri ortaya çıktı.

Peugeot E-Rifter menzilini 320 km’ye çıkardı

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

Peugeot, elektrikli hafif ticari araç ürün yelpazesi içindeki popüler modeli E-Rifter’ın yeni neslini tanıttı. 2025 yılına kadar elektrikli araç pazarında lider olmayı hedefleyen Peugeot, E-Rifter ile birlikte 9 elektrikli binek otomobil ve 3 elektrikli hafif ticari araç sunacak.

Yeni E-Rifter, yeni Peugeot logosu ve yeni ön ızgarasıyla birlikte daha dinamik bir ön tasarıma sahip. Ayrıca yeni model, markanın ikonik üç pençeli ışık imzasını taşıyor. Geniş çamurluk kemerleri, etkileyici yan korumaları, tavan rayları ve yerden yüksek yapı, aracın outdoor kullanımına uygun olduğunu vurguluyor. İç mekanda yeni konsol, ikonik Peugeot i-Cockpit esas alınarak tasarlandı ve orta konsolun üst kısmında tamamen yeni 10 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana sahip.

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Aracın koltuklarını, yeni kabin malzemeleriyle uyumlu, parlak ve sıcak tonlarla tasarlanmış, yeni açık gri kumaş süslüyor. İkonik Zenith tavan ve çok sayıda saklama alanıyla daha da işlevsel hale gelen geniş cam alan, kabini daha da aydınlık ve ferah kılıyor.

5 VE 7 KOLTUKLU VERSIYON SEÇENEKLERI

Yeni E-RIFTER, standart 4.40 metre, uzun 4.70 metre olmak üzere 5 veya 7 koltuklu 2 versiyonda üretiliyor. Uzun versiyon, daha uzun aks mesafesi sayesinde daha fazla alana sahip. Bağımsız, katlanabilir koltuklar sayesinde 2. sırada bulunan 3 adet bağımsız koltuğun her biri kolaylıkla zemine katlanabiliyor.

Uzun versiyonda 3. sırada 2 adet bağımsız koltuk yer alıyor. E-Rifter’ın bataryası, araç zeminin altında yer alıyor. Böylece batarya, aracın iç hacmine etki etmiyor. Bagaj, 5 koltuklu “standart” versiyonda bagaj kapağında yer alan cam hizasına kadar 775 litreden, “long” E-Rifter’da koltuklar katlandığında, tavan hizasına kadar 4 bin litreye kadar geniş bir bagaj ve yükleme hacmini kullanıma sunuyor. Ayrıca versiyona bağlı olarak, 186 litreye kadar bol miktarda saklama alanı da söz konusu. Zemine doğru katlanan ön yolcu koltuğu sayesinde uzun nesneleri taşınmak daha da kolaylaşıyor.

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Yeni E-RIFTER, hem tamamen elektrikli motor hem de bağlantı açısından en güncel Peugeot teknolojileriyle destekleniyor. Aracın genel verimliliği üzerinde yapılan çalışmalar, performans seviyesini (135 km/s maksimum hız, 0-100 km/s hızlanması 11,2 saniye) korurken menzili 320 km’ye (WLTP birleşik döngüsü sertifika onayı bekliyor) ulaşacak şekilde geliştirdi. PEUGEOT E-RIFTER, 100 kW (136 HP) maksimum güç ve 270 Nm maksimum tork sunuyor.

E-RIFTER’IN ŞARJ SÜRELERI:

100 kW halka açık şarj noktasında: 30 dakika (%0-80 şarj).

11 kW Wallbox’ta: 11 kW entegre şarj cihazıyla 5 saatte tam şarj.

7,4 kW Wallbox’ta: 7 kW entegre şarj cihazıyla 7,5 saatte tam şarj.

16A güçlendirilmiş ev tipi prizde: 15 saatte tam şarj.

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