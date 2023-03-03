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Peugeot e-2008 için indirimli fiyat listesi açıklandı. İşte yeni matrah güncellemesi

Peugeot e-2008, yeni matrah güncellemesi ile birlikte fiyat listesini de paylaştı. İşte otomobilin fiyat listesi...

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 16:54
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Peugeot e-2008 için indirimli fiyat listesi

Peugeot e-2008 için indirimli fiyat listesi açıklandı. İşte yeni matrah güncellemesi
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Türkiye’de e-2008 ile elektrikli otomobil pazarında yer alan Peugeot da fiyatlarını güncellemedi.

Yüzde 40’lık ÖTV diliminde yer alan Peugeot e-2008, artık yüzde 10’luk ÖTV üzerinden fiyatlandırılacak.

Mart ayı içerisinde 1 milyon 275 bin TL olarak listelenen Peugeot e-2008, yeni ÖTV matrah güncellemesi ile 1 milyon 2 bin 381 TL’lik fiyat etiketine kavuştu. Elektrikli SUV modelin fiyatı bu güncelleme ile birlikte 270 bin TL’den daha fazla düşmüş oldu.

PEUGEOT E-2008 ÖZELLİKLERİ

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Lityum-iyon bataryası, 50kWh kapasitesi, 136 HP’lik gücü ve 3 farklı sürüş modunda 324 km’lik ortalama elektrikli menziliyle dikkat çeken PEUGEOT e-2008, DC hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikada bataryasının yüzde 80’e kadar şarj olmasını sağlıyor.

136 beygirlik elektrikli motoru ve 50 kWh’lık bataryaya ev sahipliği yapan Peugeot e-2008, 324 kilometrelik ortalama menziliyle dikkat çekiyor. Peugeot e-2008’in bataryasını DC şarj istasyonunda sadece 30 dakikada yüzde 80 oranında doldurmak da mümkün.

Türkiye’deki satışlarının yarısından fazlasını, 2008, 3008 ve 5008 gibi SUV modelleri oluşturan PEUGEOT, elektrikli otomobil pazarında da B-SUV segmentindeki e-2008 ile oldukça iddialı. Elektrikli SUV model özellikle ÖTV matrah güncellemesi sonrası düşen fiyatı ile satışlarını artırabilir.

İŞTE FİYAT LİSTESİ

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