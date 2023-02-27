Alfa Romeo 2025'te elektrikleniyor. 1000 beygir olarak tanıtıldı

Alfa Romeo’nun CEO’su Jean-Philippe Imparato, Giulia’nın 2025 yılında tam elektrikli bir otomobil olarak yoluna devam edeceğini ifade etti. Imparato ayrıca model gamının tepesinde yer alan Quadrifoglio’nun ise 1000 beygir güce sahip olacağının altını çizdi.

Giulia Quadrifoglio bu rakamlarla birlikte mevcut modelin neredeyse iki katı kadar güç üretecek olarak tanımlandı. Dört tekerlekten çekişli olarak sunulması beklenen modelde Granturismo Folgore’da yer alan üç elektrik motorlu düzene sahip olabileceği ifade edildi.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Giulia’nın detayları henüz netlik kazanmazken en az açıklanan menzil rakamı ile birlikte araçta en az 100 kWh’lik bir bataryanın görev yapması bekleniyor. Diğer yandan elektrikli Giulia, 800 V’lik mimariye ev sahipliği yapacak. Bu da bataryaların oldukça kısa sürede şarj olabileceği anlamına geliyor.

Yeni modelin giriş versiyonunda 350 beygirlik bir motorun sunulması bekleniyor. Veloce versiyonu ise 800 beygirlik bir kurulum ile piyasaya çıkarılacak. Markanın CEO’su ayrıca Giulia’nın ayrıca 700 kilometreye kadar menzil sunacağını da ifade ediyor.

2027 yılına kadar tüm model gamını elektrikli modellere aktarmayı planlayan Alfa Romeo, 2026 yılında da elektrikli Stelvio’yu piyasaya sürmeyi planlıyor. 2027 yılında ise Porsche Taycan ve Tesla Model S’e rakip olacak daha büyük bir sedan otomobilin ürün gamına eklenmesi bekleniyor.